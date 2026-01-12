Dogodilo se na današnji dan - 12. siječnja

Europa je svoje muzeje počela otvarati još u srednjem vijeku, dok je SAD tu zaostao u skladu sa svojim kasnim nastankom. Još i prije nego što su postali neovisna država, otvoren je prvi javni muzej u Charlestonu, 1773. godine.

Početak devetnaestog stoljeća bio je vrijeme velikog napretka, otkrića i usavršavanja znanstvene misli. Jedna od važnijih institucija koja je u svom polju donijela mnogo novosti je i Kraljevsko astronomsko društvo, osnovano na današnji dan 1820. godine.

Već krajem istog stoljeća ljudi su imali mogućnost zaviriti u ljudsko tijelo i doznati što se tamo krije. 1896. godine snimljena je prva fotografija korištenjem netom otkrivenih X-zraka. H.L.Smith snimio je ruku u kojoj je bio metak 1896. godine.

Burza je svakodnevna tema koju svi, htjeli to ili ne, moraju dotaknuti jer su je mediji i prepuni. Zanimljivo je znati da je Dow Jones, najslavniji svjetski indeks prvi puta prešao vrijednost od 100 bodova na današnji dan 1906. godine, kada je završio dan na 100,26 bodova.

Kongres SAD je institucija čije se odluke o važnim pitanjima prate širom svijeta, no jedna od njih, donešena na današnji dan 1915. godine ne služi im na čast. Naime, odbacili su prijedlog da se ženama omogući pravo glasa.

Prema definiciji, krionika je čuvanje ljudskog organizma, koji ne može biti izliječen poznatim

medicinskim metodama, na ekstremno niskim temperaturama do pronalaska lijeka i metode reanimacije u bližoj ili daljnjoj budućnosti. S tim da nitko ne garantira kada će ili da li će uopće medicina biti toliko razvijena da može "oživjeti" nekog tko je smrznut na -200 stupnjeva Celzijusa. Prva osoba koja je i službeno podvrgnuta tom "tretmanu" je dr. James Bedford, 73-godišnji profesor psihologije. Proceduru je obavio Krionički institut Kalifornije, 12. siječnja 1967. Od sedamnaest dokumentiranih slučaja krioprezervacije između 1967. i 1973. godine, samo je Bedfordovo tijelo i danas zaleđeno. Urbana legenda je da je zaleđen i Walt Disney međutim, to nije točno. Najpoznatija osoba koja se odlučila na takav potez jest

američki bejzbol igrač Ted Williams.

Led Zeppelin je bio engleski rock sastav nastao 1968 godine i s 300 milijuna prodanih albuma, od toga samo 100 milijuna u SAD-u, nije bio samo jedan od komercijalno najuspješnijih rock sastava, već i pionir hard rocka i heavy metala. Članovi sastava su bili Jimmy Page (gitare), Robert Plant (usna harmonika i vokal), bubnjar John Bonham, i bas gitarist/multiinstrumentalist John Paul Jones. "Led Zeppelin" prvi je, istoimeni album grupe. Snimljen je u listopadu 1968. u studiju Olympic u Londonu, a objavljen 12.siječnja 1969. za etiketu Atlantic Records. Njime je utemeljena prepoznatljiva fuzija bluesa i rocka kojom će grupa kasnije osvojiti milijune obožavatelja, te utvrditi svoj kultni status. Premda album u početku nije dobio pozitivne kritike, komercijalno je bio vrlo uspješan, a danas ga kritika smatra jednim od ključnih glazbenih izdanja 20. stoljeća. Magazin Rolling Stone svrstao ga je na 29. poziciju 500 najboljih albuma svih vremena.

Rođendani slavnih osoba uključuju Johna Hancocka, prvog potpisnika Deklaracije nezavisnosti, Vivekanandu, indijskog vođu, pisce Jacka Londona i Ferenca Molnara, klavijaturista Doorsa Raya Manzareka i glumicu Kirstie Alley. (metro-portal)