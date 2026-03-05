Dogodilo se na današnji dan - 5. ožujka

1770. godine u Bostonu je negodovanje grupe građana protiv britanskih kraljevskih vojnika iz gađanja grudama snijega preraslo u sukob prilikom kojega su vojnici ubili pet civila. Tragični događaj je završio suđenjem vojnicima koje je od strane republikanaca vješto iskorišteno u svrhu propagiranja pobune koja se razvila u Američku revoluciju.

Američki inžinjer George Westinghouse 1872. godine patentiro je zračnu kočnicu koja je omogućila razvoj željezničkog prometa.

Nikola Tesla je u izvješću Electrical World and Engineera opisao proces stvaranja kuglaste munje, kontroverznog fenomena čija je priroda još uvijek relativno nepoznata.

Moskva je 1918. godine postala glavni grad boljševičke Rusije. Do tada je to bio Petrograd.

Američki predsjednik Franklin D. Roosevelt 1933. godine je objavio "bankarski praznik". Emergency Banking Act službeni je dokument Kongresa SAD-a kojime su zatvorio sve banke i zabranjene bankarske transakcije u SAD-u. Prema planu banke su reorganizirane i, ako su bile dovoljno jake da prežive, ponovo puštene u rad kako bi se u periodu Velike depresije oporavilo posrnulo gospodarstvo.

U Njemačkoj su 1933. godine održani zadnji slobodni izbori prije restrukturiranja zemlje nakon završetka II. svjetskog rata. Hitlerova Nacionalsocijalistička strnka tom prilikom je osvojila 44 posto glasova.

Sovjetski politbiro na čelu sa Staljinom je 1940. godine naredio likvidaciju poljskih intelektualaca i ratnih zarobljenika, među kojima velik broj časnika. Strijeljanje 21.872 osobe u Katyńskoj šumi i Charkowu ostalo je zapamćeno kao Katyński masakr.

Winston Churchill je u govoru na Westminster Collegeu u Missouriju 1946. godine po prvi put upotrijebio izraz 'željezna zavjesa' što je postao popularan izraz za graničnu liniju koja je dijelila Europu u dva odvojena politička bloka tijekom perioda hladnog rata.

Pohranom posljednjih ratifikacijskih povelja u Moskvi, New Yorku i Londonu 1970. godine stupio je na snagu sporazum o zabrani uporabe atomskog oružja.

Sovjetske svemirske sonde Venera 11, Venera 12 i američki satelit Helios 2 zabilježili su ogroman nalet gama zraka. Nakon znanstvene istrage ispostavilo se kako je riječ o ostacima zračenja supernove N-49, a nakon daljnjeg proučavanja došlo se do otkrića soft gamma repeatera (SGR), astronomskih objekata koji u nepravilnim intervalima otpuštaju iznimno velike količine gama i X zraka.

U južnoafričkom gradu Nelspruitu 1994. godine 'smućkan' je najveći frape na svijetu. Čokoladno 'čudovište' imalo je zapremninu od 7.400 litara.

Predstavnici Sjeverne i Južne Koreje 1997. godine susreli su se prvi put nakon 25 godina kako bi održali mirovne pregovore.

Kralj Ugarske, Hrvatske, Dalmacije i Slavonije od 1342., te Poljske od 1370. godine, Ludovik I. Anžuvinac, jedan od najboljih i najaktivnijih vladara kasnog srednjeg vijeka, rođen je u Višegradu 1326. godine. Talijanski slikar Giovanni Battista Tiepolo, jedan je od posljednjih velikih predstavnika venecijanskog slikarstva i jedan od najistaknutijih predstavnika kasnog baroka i rokokoa, virtuozni majstor iluzionizma i perspektive, rođen je 1696. godine u Veneciji. Njemačka socijalistička filozofkinja i politička aktivistkinja Rosa Luxemburg, suosnivačica Komunističke partije Njemačke, rođena je u Zamošću u Poljskoj 1871. godine. Američki pisac Mike Resnick, jedan od najuspješnijih i najnagrađivanijih autora u SF žanru, rođen je u Chicagu 1942. godine. Hrvatski glumac Josip Genda, zapamćen kao šjor Fabijan iz kultnog Velog mista, rođen je 1943. godine u Škabrnji. Jedan od najpoznatijih reggae glazbenika 70-ih i 80-ih, Eddy Grant pravog imena Edmond Montague Grant, rođen je um tada još uvijek Britanskoj Gvajani 1948. godine. Američki glazbenik John Anthony Frusciante, od 1989. godine član legendarnih Red Hot Chilli Peppersa, rođen je 1970. godine u New Yorku. "Evil" Jared Hasselhoff, rođen kao Jared Hennegan, basist Blodhound Ganga, rođen je u Philadelphiji 1971. godine. Američka glumica kubanskog porijekla Eva Mendes, zapamćena po ulogama u filmovima 2 Fast 2 Furious, Hitch, Training Day, Ghost Rider i We Own the Night, rođena je 1974. godine u Miamiju na Floridi.