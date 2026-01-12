« Kazalište
Kazalište i kino - raspored predstava za 12. siječnja

Kazališta - dnevni raspored predstava u zagrebačkim kazaištima

Kazališta u Zagrebu, raspored predstava
Kazališta u Zagrebu, raspored predstava (Metro)
ZKM

kazalište

komedija

HNK Zagreb

Gavella

MSU

Kerempuh

Teatar Exit

zagreb-info

raspored predstava

Teatar &TD

noć kazališta program

Scott Kelly

Kazališta i kina  - raspored predstava za danas, 12. siječnja

Sjećanje je krađa, 16h - Dokukino KIC

Fiume o morte, 18h - kino Kinoteka

nazovi P-O-V-I-J-E-S-T, 18h - Dokukino KIC

Spartak, 19h - Histrionski dom

Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, 20h - Gavella

Kratki izlet, 20h - Teatar &TD

Hamnet, 20.20h - kino Kinoteka

