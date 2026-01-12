Kazalište i kino - raspored predstava za 12. siječnja
Sjećanje je krađa, 16h - Dokukino KIC
Fiume o morte, 18h - kino Kinoteka
nazovi P-O-V-I-J-E-S-T, 18h - Dokukino KIC
Spartak, 19h - Histrionski dom
Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, 20h - Gavella
Kratki izlet, 20h - Teatar &TD
Hamnet, 20.20h - kino Kinoteka
