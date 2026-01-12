Tjedni horoskop od 11. do 17. siječnja 2026.
Horoskop za skoro pa zadnji tjedan Jarca koji će tek malo zagrebati po ovogodišnjim problemima jer tjedan iza doći Vodenjaci na vlast... pa napravite sve do tada što ste mislili ;)
Tjedni horoskop za razdoblje u kojem Sunce sprema za zadnju rundu ove godine s Jarcima, ali i još koji dan, tako da će Vodenjaci ipak morati još malo pričekati da postanu šefovi svemira... barem mjesec dana (iako bi željeli više) malo strpljenja ne bi škodilo ;)
--------------------------
Pročitajte tjedna predviđanja za sve znakove horoskopa:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
........................................
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
........................................
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2026. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar