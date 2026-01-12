U što Mujo vjeruje?
Kad si Mujo malo popije, svašta mu se priviđa, a pogotovo kad pogleda svoju Fatu...
Lool ;) (Arhiva)
Mujo i Haso sjede u kafani na prvoj jutarnjoj rakijici, pa će Haso nakon par minuta:
- Mujo, bolan, je's ti religiozan čo'ek?
Mujo slegne ramenima:
- Tako, tako, moj Haso, ne vjerujem ti ja baš puno u te stvari ...
Haso ne odustaje:
- Pa dobro, jarane, a jel' vjeruješ u nečastive sile?
Mujo ispali kao iz topa:
- Jašta!
Haso se malo zbuni, pa pita:
- Pa dobro, bolan, a što u njih vjeruješ baš?
Mujo odgovara ispod glasa:
- Pa je's vidio moju Fatu? Pa kako ne b' vjerov'o?
