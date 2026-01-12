U što Mujo vjeruje?

Mujo i Haso sjede u kafani na prvoj jutarnjoj rakijici, pa će Haso nakon par minuta:

- Mujo, bolan, je's ti religiozan čo'ek?

Mujo slegne ramenima:

- Tako, tako, moj Haso, ne vjerujem ti ja baš puno u te stvari ...

Haso ne odustaje:

- Pa dobro, jarane, a jel' vjeruješ u nečastive sile?

Mujo ispali kao iz topa:

- Jašta!

Haso se malo zbuni, pa pita:

- Pa dobro, bolan, a što u njih vjeruješ baš?

Mujo odgovara ispod glasa:

- Pa je's vidio moju Fatu? Pa kako ne b' vjerov'o?