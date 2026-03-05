Župan Celjak dijeli zabrinutost gradana oko megafarmi

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak primio je predstavnike građanskih inicijativa i udruga koje su u ime građana iznijele argumente protiv megaprojekata industrijskog uzgoja, klanja i prerade peradi na području Sisačko-moslavačke županije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici inicijativa „Siščani ne žele biti Smetlišćani", „Sunjani ne žele biti smuljani", „Mještani općine Velika Ludina" i građanska inicijativa iz Lekenika te Popovače, kao i predstavnici udruga Prijatelji životinja i Zelena akcija.

Iznijeli su zastrašujuće podatke o planiranim kapacitetima te jasno prenijeli snažno protivljenje građana ovim projektima:

„Prvo smo saznali za klaonicu u Sisku i ostali zgroženi njezinim mogućim utjecajem na okoliš i stanovništvo, lokacijom uz rijeke, izvore pitke vode, vrtiće i škole te golemom potrošnjom resursa. Ubrzo smo shvatili o kakvoj se slagalici strave radi, nizu projekata od kojih je svaki po sebi već crna rupa koja uništava sve pred sobom. Saznali smo za njih 18, pa 20, sada već govorimo o najmanje 22. To je primjer transparentnosti na koju se pozivaju investitori. U javnost je iznesena tvrdnja da neće biti bioplinskog postrojenja, no službeno ga nikada nisu povukli niti ponudili rješenje za zbrinjavanje otpada od kojeg je dio trebao završavati upravo u tom postrojenju."

Ističu i da se građani protive svim planiranim pogonima, a ne samo nekima, budući da svaki po sebi ima razarajući učinak na okoliš, nacionalnu ekonomiju, kvalitetu života i zdravlje stanovnika. Peticiju protiv ovih industrijskih kompleksa dosad je potpisalo više od 50 000 građana, a prosvjedu u Zagrebu prisustvovalo je više od 5000 ljudi. Potporu obustavi projekata iskazalo je i više od 160 organizacija civilnog društva.



Celjak poručio da megapogoni neće biti uvršteni u prostorni plan

Tijekom današnjeg sastanka, župan Sisačko-moslavačke županije izrazio je da dijeli zabrinutost građana. Na sastanku je potvrđeno da izmjene prostornog plana Sisačko-moslavačke županije neće ići u tom smjeru.

„Što se tiče ovog konkretnog projekta, pokrenut je postupak izmjene prostornog plana 2021. Međutim, potencijalni investitori nisu zadovoljili uvjete i u izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije neće biti uvrštene farme pilića", poručio je Celjak.

Podsjetimo, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić također je izdao rješenje kojim potvrđuje da planirani projekti nisu u skladu s prostornim planom Sisačko-moslavačke županije ni s urbanističkim planom grada Siska.



Građani traže jasno protivljenje svih razina vlasti

Predstavnici inicijativa poručili su da očekuju jasno i nedvosmisleno uključivanje svih razina vlasti i institucija kako bi se ovi projekti zaustavili: „Gradovi i općine, županije, nadležna ministarstva i Vlada moraju stati uz građane i pokazati jasno protivljenje megaprojektima zbog kojih bi Hrvatska mogla postati europsko smetlište. Ovi megapogoni loši su za okoliš, loši su za građane i loši su za ekonomiju jer prijete uništavanju domaćih gospodarstava. Pozivamo sve građane da nastave potpisivati i dijeliti peticiju protiv planiranih megakompleksa te podrže novi prosvjed u Sisku 25. 4."

Peticiju i stravične podatke mogu se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.