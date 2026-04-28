Održan Akcija-festival Q'ART

U nedjelju, 26. travnja 2026., zagrebačka Ilica pretvorila se u otvorenu pozornicu i prostor susreta kroz Akciju-festival Q'ART: CONNECT IN DANCE, održan u suradnji s Plesnim centrom TALA i Udrugom plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH), u susret Međunarodnom danu plesa.

CONNECT akcije-festivali Q'ART platforme počivaju na konceptu participativnog programa i radikalne inkluzije. Za razliku od inkluzije koja samo otvara vrata, radikalna inkluzija mijenja samu strukturu događaja: građani, umjetnici i zajednice nisu pozvani kao gosti programa, nego kao njegovi suautori. Svaka CONNECT akcija tako pretvara javni prostor u mjesto stvarnog susreta - između umjetničkih praksi, generacija i društvenih svjetova koji se inače rijetko sreću.

Tijekom cjelodnevnog programa više od šest plesnih zona okupilo je desetke izvođača i tisuće građana koji su aktivno sudjelovali u programu - potvrđujući temeljni koncept akcije: publika nije promatrač, nego suautor.

Od jutra do večeri izmjenjivali su se različiti plesni izrazi - suvremeni ples, breakdance, folklor, tango, salsa i afrički ples - gradeći inkluzivan kulturni prostor u kojem se različiti jezici tijela susreću na istoj ulici.

Program je otvorila predstava za djecu POLYGON Plesnog centra TALA, nakon čega su uslijedili nastupi mladih plesnih škola i ansambala koji su kroz različite stilove gradili dijalog pokreta i generacija.

Jedan od najsnažnijih trenutaka dana dogodio se ispred Matice hrvatskih obrtnika, gdje je folklorni nastup Udruge invalida rada Zagreba bio dio humanitarne inicijative PINK. Kroz tu akciju, koja se provodi drugu godinu zaredom, prikupljana su sredstva za rad Udruge - čime festival potvrđuje svoju društvenu dimenziju kao integralni, a ne dekorativni element programa.

Velik interes publike privukli su BREAK JAM dječje i omladinske scene te otvorena tango radionica, u kojoj su građani svih generacija zakoračili u ples i iskusili zajednički pokret.

Jedan od vrhunaca dana bio je participativni program BACK TO SOFA JAMMINGS na križanju Kačićeve i Ilice, gdje su improvizacija i interakcija ukinule podjelu između izvođača i publike i stvorile spontani plesni kolektiv.

Britanski trg pretvorio se u međunarodnu točku susreta kroz radionice kubanske salse i venezuelanskog plesa, dok su na drugim lokacijama održane radionice afričkog plesa te programi posvećeni osnaživanju kroz pokret.

Uz plesni program, na akciji je predstavljena izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti. Glazbeni dio programa donio je nastupe Lovro Mirth kvarteta, Joe Pandur Quarteta i DJ setove. Tradicionalno, u podne je na Britanskom trgu održana modna revija dizajnerskog brenda La Bestia, koju su otvorili Zagrebački bubnjari. Najmlađi su uživali u cjelodnevnom dječjem programu ispunjenom kreativnim radionicama i igrama.

Q'ART CONNECT IN DANCE još jednom je potvrdio temeljnu ideju platforme: grad nije kulisa, nego živi prostor koji nastaje kroz prisutnost, sudjelovanje i zajedničko stvaranje. Umjetnost je izašla iz zatvorenih prostora i postala dio svakodnevice - dostupna, otvorena i zajednička.

Akcija-festival Q'ART održava se devetu godinu zaredom zahvaljujući podršci izlagača i mikro donatora, uz podršku Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba te sponzora Zagrebački holding i JANAF.