Skrivena cijena života s roditeljima

LELO je predstavio izvješće „Ekonomija orgazma za 2026. godinu", koje ukazuje na ključnu poveznicu između sve izraženijeg trenda ostanka mladih u roditeljskom domu i novog socioekonomskog fenomena: erotske nejednakosti.

U izvješću se navodi kako sustavni čimbenici - uključujući nedostupnost nekretnina i ekonomsku nesigurnost - ne samo da narušavaju seksualnu dobrobit, već djeluju i kao nevidljivi uteg globalnom BDP-u. Erotska nejednakost javlja se tamo gdje strukturne barijere onemogućuju temeljno ljudsko blagostanje, točnije seksualno zdravlje. Budući da 18 - 23 % osoba u dobi od 25 do 34 godine u SAD-u i EU živi u višegeneracijskim kućanstvima, cijela jedna generacija prisiljena je graditi intimnost pod teškim logističkim i psihološkim pritiskom.

Ključni rezultati istraživanja:

Prepreke intimnosti : Čak 72,94 % mladih koji žive s roditeljima smatra da im je zbog toga teže ostvariti romantične veze. Njih 57,33 % ističe negativan utjecaj na seksualni život, navodeći nedostatak privatnosti (39,26 %) i strah da će ih netko čuti (34,34 %) kao glavne razloge.

Mentalno zdravlje i produktivnost : Manjak neovisnosti ostavlja duboke psihološke posljedice - 79,03 % ispitanika osjeća se neuspješno. Ono što je ključno za tržište rada jest podatak da 28,55 % ispitanika potvrđuje kako ovakvi životni uvjeti negativno utječu na njihovo ponašanje i učinkovitost na poslu.

Globalni ekonomski utjecaj: LELO analiza sugerira da bi porast sreće potaknut seksualnim zadovoljstvom mogao značajno osnažiti gospodarstvo. Globalno povećanje produktivnosti od 10 %, povezano s boljim općim blagostanjem, moglo bi donijeti rast globalnog BDP-a od nevjerojatnih 11,72 bilijuna američkih dolara.

„Dokazano je da sreća ljude čini produktivnijima", zaključuje se u izvješću, uz podatak da su ispitanici 10 - 20 % produktivniji nakon što im se poveća razina subjektivnog osjećaja sreće.

LELO ovim putem poziva vlade i poslodavce da priznaju seksualnu autonomiju kao legitiman stup općeg zdravlja i društvenog napretka.

Cijelo izvješće pročitajte OVDJE.