Superval On Tour putuje dalje

Nakon ovogodišnjih briljatnno odsviranih koncerata u Karlovcu, Splitu, Šibeniku, Kninu, Čakovcu i Koprivnici, Superval on tour nastavlja turneju po zapadnim krajevima Hrvatske.

Idući su na redu Rijeka gdje će se 8. 5. u Palachu predstaviti Smudosi, Meantime, Out Of Civilization, Stereovoid i Lynco, te dan kasnije, 9. 5., Pula i klub Kotač gdje će zasvirati Kornjače u Bijegu, Izlog, Hollow District, Kontura, Telescope Fish, Out Of Civilization, Meantime, Stereovoid i Lynco; Primorje i Istru dakle očekuje simbolična verzija Superval festivala!

Cilj turneje je omogućiti izvođačima da osjete kako izgledaju zajedničke turneje kroz više hrvatskih gradova te da uz zajednička druženja svoja iskustva sa Supervala prenesu nekim novim budućim akterima ovog festivala i domaće glazbene scene. Samo ustrajnošću i podrškom mladih glazbenika moguće je stvoriti kvalitetnu domaću autorsku scenu, što projekt Supervala svakim novim događanjem i dokazuje.

Partneri ovog događaja su Udruga Ri Rock i Klub Kotač. Ulaz na oba događaja je besplatan, a program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH.