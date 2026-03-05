Dnevni horoskop za 5. ožujka 2026.

Dnevni horoskop za 5. ožujka, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi moraju ostati ispod radara, Djevice mogu danas pustiti mozak na pašu, dok Ribe baš mogu i pažljivije birati ljude s kojima se druže, jer su im se neki uvukli u priču, a nisu trebali...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni socijalistička filozofkinja i politička aktivistkinja Rosa Luxemburg, glazbenik John Frusciante te glumica Eva Mendes.

Mjesečni horoskop za ožujak

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2026. godini

