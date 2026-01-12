Lažni mojito kao savršen doručak

Mojito je savršeno piće za početak dana - naravno, radi se o ukusnom, hranjivio i zdravom napitku koji neodoljivo podsjeća na mojito, ali koji u sebi ne sadrži rum.

U njemu se nalazi odlični izvori vitamina C - limun i limeta - koji štite stanice od slobodnih radikala, osnažuju imunitet tijela, osiguravaju dobar vid, pomažu kod alergija i olakšavaju mršavljenje.

Bezalkoholni mojitos moothie sadrži i ukusnu bananu koja je bogata kalijem, a koja koji se nameće kao važan mineral u održavanju normalnog krvnog tlaka. Tu je i jabuka koja obiluje prehrambenim vlaknima koji potiču rad probave i snižavaju razine lošeg kolesterola u krvi.

Na koncu ne treba zaboraviti ni svježe listiće mente koji se stoljećima koriste kao narodni lijek protiv nadutosti, grčeva i probavnih smetnji. Pomiješate li sve ove sastojke u jedan napitak dobivate ukusno piće koje osvježava i daje energiju.

Bezalkoholni mojito smoothie

Sastojci

1 banana

1 jabuka

½ limete

¼ limuna

1 čajna žličica meda

4 kockice leda

par listića svježe mente

Priprema

Iscijedite svjež sok od limuna i limete, očistite jabuku, bananu ogulite i miksajte u blenderu uz dodavanje meda i leda. Poslužite - odmah!

Uzdravlje!