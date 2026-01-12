Lažni mojito kao savršen doručak
Pomiješate li sve navedene sastojke u jedan napitak dobivate ukusno piće koje osvježava i daje energiju
Mojito je savršeno piće za početak dana - naravno, radi se o ukusnom, hranjivio i zdravom napitku koji neodoljivo podsjeća na mojito, ali koji u sebi ne sadrži rum.
U njemu se nalazi odlični izvori vitamina C - limun i limeta - koji štite stanice od slobodnih radikala, osnažuju imunitet tijela, osiguravaju dobar vid, pomažu kod alergija i olakšavaju mršavljenje.
Bezalkoholni mojitos moothie sadrži i ukusnu bananu koja je bogata kalijem, a koja koji se nameće kao važan mineral u održavanju normalnog krvnog tlaka. Tu je i jabuka koja obiluje prehrambenim vlaknima koji potiču rad probave i snižavaju razine lošeg kolesterola u krvi.
Na koncu ne treba zaboraviti ni svježe listiće mente koji se stoljećima koriste kao narodni lijek protiv nadutosti, grčeva i probavnih smetnji. Pomiješate li sve ove sastojke u jedan napitak dobivate ukusno piće koje osvježava i daje energiju.
Bezalkoholni mojito smoothie
Sastojci
1 banana
1 jabuka
½ limete
¼ limuna
1 čajna žličica meda
4 kockice leda
par listića svježe mente
Priprema
Iscijedite svjež sok od limuna i limete, očistite jabuku, bananu ogulite i miksajte u blenderu uz dodavanje meda i leda. Poslužite - odmah!
Uzdravlje!
