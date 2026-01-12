Novi snažan ciklus Ane Marinović

Suvremena hrvatska likovna umjetnica Ana Marinović kontinuirano, uporno i strastveno nastavlja izgrađivati svoj artistički profil, stalnim istraživanjima raznolikih mogućnosti više materijala ali i motiva. Njezini likovni izraz posve je originalan, samosvojan, doista, poseban na svaki način.

Pred nama je novi ciklus.

Ana, prva slika u novom ciklusu je čest motiv u hrvatskoj umjetnosti, bura.

- Bura, 90x90cm.

Susret snage i tišine - trenutak u kojem se nemir razgrađuje i prelazi u ravnotežu. Kroz apstraktne poteze i slojeve boje osjeća se energija koja prolazi prostorom, briše suvišno i ostavlja jasnoću, gotovo mir koji dolazi nakon naleta vjetra.

Vrlo je zanimljiv motiv rascjepa.

- Rascjep, 50x40 cm.

Raspucani reljefi nose napetost, lom i kretanje, dok zlato unosi trenutak ravnoteže, poput pukotine kroz koju prolazi svjetlo.

More je često portretirano. Kako pristupate motivu mora?

- Disanje mora, 120x90 cm.

Slojevi boje stvaraju osjećaj stalnog gibanja - trenutak prije loma, ali i smirenost koja proizlazi iz ponavljanja. Plava paleta donosi osjećaj svježine, tišine i beskraja, pozivajući promatrača da u slici pronađe vlastiti tempo i mir.

More u dubini.

- Pod površinom, 140x80 cm.

Apstraktna interpretacija mora u kojoj se prostor ne čita doslovno, već kroz mir, boju i lagani pokret. Ribe se pojavljuju kao nagovještaji života - fragmenti kretanja uronjeni u dubinu, gotovo stopljeni s morem.