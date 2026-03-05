Nusantara Beat stiže na INmusic festival

Nusantara Beat, šesteročlani bend iz Amsterdama, sve se brže profilira kao ime koje se ne propušta uživo. Čvrsto povezani sa svojim indonezijskim korijenima i vođeni željom da očuvaju i reinterpretiraju vlastitu kulturnu baštinu, donose svjež i suvremen pogled na tradicionalnu indonezijsku glazbu.

Njihov zvuk spaja tradicionalne indonezijske pjesme 20. stoljeća s autorskim pristupom i kreativnošću benda. Rezultat je sugestivna kombinacija tropskih i mističnih ugođaja koja publiku vodi na svojevrsno glazbeno putovanje prema zemlji njihovih predaka. No Nusantara Beat ne ostaju samo na odavanju počasti tradiciji - cilj im je pokazati raznolikost indonezijske glazbe i prenijeti je u budućnost. U njihovoj interpretaciji tradicijski motivi dobivaju nova, suvremena čitanja. Prvi singl benda emitiran je na francuskom radiju FIP, a nastupali su na festivalima kao što su Beaches Brew (Italija), Dekmantel i Lowlands (Nizozemska), među ostalima.

Nusantara Beat će na INmusic festivalu #18 nastupiti kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), INmusicovog dugogodišnjeg partnera koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire. Bend se pridružuje već najavljenim izvođačima osamnaestog izdanja festivala, koje ujedno obilježava 20 godina INmusica, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i druga imena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.