Zaključena uspješna druga sezona projekta AJMO!

Protekloga vikenda uspješno je zaključena sezona hvaljenog projekta AJMO! - inicijative koja je drugu godinu zaredom potvrdila koliko je snažna i živa domaća glazbena scena, ali i koliko je važno sustavno ulagati u njezin razvoj izvan najvećih urbanih središta. Projekt su zajednički proveli Ured za izvoz glazbe Hrvatska i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, s jasnim ciljem: osnažiti koncertnu infrastrukturu u manjim gradovima i publici diljem zemlje omogućiti vrhunske koncertne doživljaje tijekom razdoblja kada glazbena sezona tradicionalno stagnira.

Od Slavonskog Broda do Dubrovnika, od Sinja do Korčule - AJMO! je u proteklih pet mjeseci donio novi zamah klubovima, kulturnim centrima i organizatorima koji djeluju izvan velikih središta. U razdoblju od 1. listopada 2025. do 1. ožujka 2026. godine realizirano je čak 65 koncerata, a 15 odabranih organizatora dobilo je po 10.000 eura sufinanciranja za provedbu svojih koncertnih programa.

Druga sezona projekta pokazala je ne samo velik interes organizatora, već i snažnu volju glazbene zajednice da se aktivno uključi u stvaranje održive i profesionalne koncertne mreže. Na javni poziv pristigle su 42 prijave organizatora te 370 prijava izvođača, što svjedoči o potrebi za ovakvim programima.

Organizatori su u svojim sredinama ugostili žanrovski raznolike izvođače od alternativne i indie scene do elektroničke, jazz i world glazbe, čime su publici ponudili kvalitetan i sadržajno bogat program. Posebno je važno naglasiti da su mnogi od tih koncerata održani u mjesecima kada je koncertna aktivnost inače smanjena, čime je projekt pridonio kontinuitetu kulturnog života tijekom cijele godine.

„Izuzetno smo zadovoljni radom odabranih organizatora koji su u svoja mjesta doveli žanrovski šarolike izvođače te su dokazali da kultura živi i izvan velikih hrvatskih sredina. Drago nam je da je publika imala priliku poslušati kvalitetnu domaću glazbu tijekom mjeseci u kojima je inače koncertna sezona u svojevrsnoj stagnaciji", poručili su iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska.

Osim konkretne financijske potpore, projekt AJMO! naglasak stavlja i na edukaciju te umrežavanje. Prije nekoliko tjedana korisnici druge sezone okupili su se u zabočkom klubu Regenerator, gdje su kroz cjelodnevni program predavanja, razgovora i panel-diskusija razmijenili iskustva i dobre prakse. Fokus susreta bio je na dugoročnoj održivosti programa, jačanju vidljivosti, profesionalizaciji produkcije te razvoju publike - ključnim elementima za stabilan rast nezavisne koncertne scene.

Upravo u toj kombinaciji financijske potpore, stručne podrške i zajedničkog promišljanja budućnosti leži najveća vrijednost projekta AJMO!. On ne donosi samo pojedinačne koncerte, već gradi temelje snažnije, povezanije i otpornije glazbene infrastrukture u cijeloj Hrvatskoj. Volja organizatora da se uključe, njihova predanost radu na terenu te spremnost na suradnju i profesionalni razvoj pokazuju da postoji jasna potreba i energija za nastavak ovakvih inicijativa.

Projekt AJMO! je tako postao platforma koja potvrđuje da kvalitetna glazba pripada svim dijelovima Hrvatske i da publika, bez obzira na veličinu grada, zaslužuje vrhunske kulturne sadržaje.