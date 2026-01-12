Oceani su sve topliji svake godine

Znanstvenici su u istraživanju objavljenom u petak utvrdili da se toplinska energija povećala za 23 bilijarde megadžula 2025. u usporedbi s 2024.

Tim predvođen Lijing Chengom s kineske akademije znanosti u Pekingu objavio je nalaze svog istraživanja s podacima od 1958. u časopisu "Advances in Atmospheric Sciences".

Kada je riječ o prosječnim površinskim temperaturama mora u svijetu, 2025. je bila treća najtoplija godina nakon 2024. i 2023.

Istraživači razliku između dubinskih i površinskih temperatura objašnjavaju činjenicom da je vremenski fenomen El Nino u Tihom oceanu značajno oslabio tijekom protekle godine.

Faza El Nina se u pravilu povezuje s višim temperaturama površine mora u svijetu.

Kada se proučava toplina, uključuju se i temperature u dubljim slojevima oceana. Stoga na povećanje topline relativno manje utječu klimatski fenomeni na površini te se smatra važnijim indikatorom globalnog zatopljenja.

"Ocean upija preko 90 posto viška topline koju zarobe staklenički plinovi, što ga čini glavnim toplinskim rezervoarom klimatskog sustava. Zato što toplina oceana (OHC) odražava akumulaciju topline u oceanu, ona pruža jedan od najboljih indikatora dugoročnih klimatskih promjena", napisali su autori istraživanja.