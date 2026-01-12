Primarni sklopnici bez SF6 plina spremni za budućnost

Schneider Electric, globalni predvodnik u energetskim tehnologijama, predstavio je svoje najnovije inovacije, GM AirSeT, tijekom konferencije ENLIT Europe 2025 u Bilbao Exhibition Centre. Ovo predstavljanje označava važan korak u Schneider Electricovoj posvećenosti smanjenju emisija stakleničkih plinova u elektroenergetskim sustavima.

Strateški korak prema dekarboniziranoj i otpornijoj energetskoj infrastrukturi

Kako se elektrifikacija ubrzava u različitim industrijama, potreba za otpornom i digitalno povezanoj električnom infrastrukturom postaje sve važnija. Promjene u zakonodavstvu, poput EU regulative 2024/573 o fluoriranim stakleničkim plinovima, potiču operatere električnih mreža, industrije, zgrada, podatkovnih centara i infrastrukture da usvoje tehnologije koje ne koriste SF₆ plin.

GM AirSeT omogućuje Schneider Electricu proširenje portfelja sklopnika bez SF₆ plina. Do sada su prednjačili na tržištu sekundarnih srednjenaponskih (MV - srednji napon) sklopnika, a sada se proširuju i na primarne GIS (Gas-Insulated Switchgear, plinom izolirani primarni sklopnici) aplikacije, pružajući rješenje spremno za budućnost za operatere mreža, podatkovne centre i industrije s velikom potrošnjom električne energije.

„Naš portfelj AirSeT brzo raste. S novom GM AirSeT serijom možemo pomoći velikim potrošačima električne energije i operaterima mreža da smanje emisije i budu spremni na buduće EU regulative dok se njihove potrebe povećavaju," rekao je Melton Chang, izvršni potpredsjednik za elektroenergetske sustave u Schneider Electricu.

Ovi primarni plinom izolirani sklopnici ne koriste SF₆ plin, kompaktni su i digitalno dizajnirani, namijenjeni najzahtjevnijim primjenama. Umjesto SF₆ plina, izolirani su čistim zrakom. Time se eliminira potreba za recikliranjem plina i njegovim posebnim rukovanjem, smanjuju regulatorni rizici i ukupni trošak vlasništva. Pametne funkcije također podržavaju održavanje prema stvarnom stanju opreme (condition-based maintenance), pomažući korisnicima da se nose s nedostatkom stručnog kadra i poboljšaju pouzdanost sustava.

Ključne značajke i prednosti GM AirSeT

Izolacija bez SF ₆ plina : GM AirSeT koristi čist zrak za izolaciju i vakuum za prekid električnog luka (arc interruption). Time se uklanjaju staklenički plinovi i toksični nusprodukti, što omogućuje usklađenost s budućim ekološkim regulativama EU 2024/573 i olakšava postupke nakon isteka životnog vijeka opreme.

Kompaktan i robustan dizajn : Namijenjen visokim snagama i zahtjevnim uvjetima, GM AirSeT ima zatvoreni spremnik s izoliranim sabirnicama (busbars), čime se uklanja potreba za dopunjavanjem plina na licu mjesta i osigurava pouzdan rad pri ekstremnim temperaturama, nadmorskim visinama i vlažnosti.

Digitalna arhitektura : Ugrađeni senzori mjere tlak u spremniku i stanje prekidnog mehanizma, omogućujući 24/7 praćenje i održavanje prema stvarnom stanju preko Schneider Electric EcoCare usluga. To može smanjiti vrijeme zastoja do 75 % i smanjiti aktivnosti održavanja do 40 %.

Povećana sigurnost i operativna učinkovitost: Operateri koriste intuitivne sučelje, logične sekvence rada, ugrađene sigurnosne blokade te mogućnost upravljanja na daljinu i s mjesta izvan zone električnog luka, što omogućuje sigurnije intervencije.

Što čini GM AirSeT jedinstvenim

Ovo predstavljanje potvrđuje posvećenost Schneider Electrica vođenju energetske tranzicije kroz održive, inteligentne i tehnologije spremne za budućnost. GM AirSeT ključan je za korisnike koji žele modernizirati infrastrukturu, postići ekološke i operativne ciljeve, posebno u primarnim aplikacijama gdje su pouzdanost, kompaktni dizajn, visoke snage i digitalne funkcije presudni.