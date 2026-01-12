Pub kvizovi u Zagrebu danas
Pub kvizovi su na vrhuncu popularnosti, evo što se danas nudi u gradu...
Pub kvizovi u gradu
Kviz općeg znanja, 19.30h - Teacher's pub
Kviz općeg znanja, 19.30h - PriMarius
Kviz općeg znanja, 19.30h - The Movie pub
Kvizotonik pub kviz 20h - Caffe bar Galerija
Glazbeni kviz, 20h - Vintage industrial bar
Casper pub kviz, 20h - Caffe bar Casper
Kvizdarija pub kviz, 20h - OUT Garden
Jesenska kviz liga, 20h - Yellow Garden
Lucky Quiz, 20h - Valentino bar
Kviz liga, 20h - IQ bar
Opći kviz, 20h - Caffe bar Gold
Rock kviz, 20h - Hard place
Urbana kviz priča, 20h - Club Roko
Liga općeg znanja, 20h - Caffe bar Alan Ford
Kviz općeg znanja, 20h - Excelente bar
Kviz općeg znanja, 20h - Karizma bar
PubKvizofil općeg znanja, 20h - La Gano bar
Charlie Chaplin kviz, 20h - Caffe bar Charlie Chaplin
Up kviz 20.15h - Caffe Žabac
