Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 11. siječnja 2026. godine
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 6. siječnja - prošla je Nova, s njom se se vratile i ponovno neradne nedjelje... no, dana su Tri kralja i opet smo u problemu u kakvom smo bili pred dva dana... no, niti jedan shopping centar ne radi, morate se osloniti na dežurne dućane..
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market
Shopping centri koji rade:
City Centar One West
Avenue Mall
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
